وزير النقل يوجه بالانتهاء من مشروعات المترو والقطار الكهربائي في موعدها

أجرى وزير النقل كامل الوزير، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، وأعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي «السلام- العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان».

وتفقد الوزير، أمس الجمعة، أعمال تنفيذ محطة مترو النزهة، ثم استقل قاطرة اختبار على السكة ليتفقد باقى محطات المرحلة والوقوف على معدلات التنفيذ لكل محطة.

كما تفقد أعمال تنفيذ ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدانًا، وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ووجه الوزير، بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المحطات وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها، واستمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل، والكشف على جميع العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحًا، وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري واستخدام العمال والمهندسين للمطهرات بشكل مستمر مع تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم.

وأشار إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعي.

وعقد الوزير، اجتماعًا موسعًا في محطة عدلي منصور التبادلية مع الشركات المنفذة لمشروع القطار الكهربائي، الذي وجهت القيادة السياسية بالانتهاء منه خلال 24 شهرًا، وتم استعراض معدلات التنفيذ، حيث وصلت معدلات إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائى إلى 23.4%.

كما تم الانتهاء مما يقرب من 27% من أعمال الكبارى بالمشروع و63% من أعمال الأنفاق، و13.9% من أعمال جسور السكة وحوالى 11.3% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي.

فيما تابع وزير النقل، أعمال تنفيذ محطات وجسر المشروع حتى محطة العاصمة الإدارية، مشيدًا باستمرار تنفيذ المشروعات القومية بالتزامن مع تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة في مواقع العمل المختلفة للوقاية من فيروس كورونا.