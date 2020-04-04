المقاولون: طاهر محمد طاهر ليس للبيع في مصر

يرى محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن بعض وكلاء اللاعبين يدمروا الكرة المصرية في الوقت الحالي.
وقال محمد عادل في تصريحات تلفزيونية لقناة "اون تايم سبورت": "وكلاء اللاعبين يدمروا الكرة بشكل عام، لأن ما يحدث في مسألة طاهر محمد طاهر هي تلاعب من وكلاء اللاعبين".
وأضاف: "لم يتم أي اتصال بيننا وبين الأهلي أو الزمالك بشأن طاهر محمد لذلك ما هي إلا تلاعب من الوكلاء".
وأكمل: "مع طاهر محمد طاهر نسعى لتكررا ما فعلناه مع محمد النني ومحمد صلاح وأصبحوا نجوم عالمين".
وتابع: "نتواصل مع وكلاء لاعبين في الخارج لاحتراف أكثر من لاعب وعلى رأسهم طاهر محمد طاهر، وليس لدينا نية لبيعه في مصر".
وأتم: "أعلنها نصًا أن طاهر محمد طاهر ليس معروض للبيع في مصر ولكن سيتم احترافه خارجيًا".