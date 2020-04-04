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المقاولون: طاهر محمد طاهر ليس للبيع في مصر

محمد جلال
نشر فى : السبت 4 أبريل 2020 - 11:06 م | آخر تحديث : السبت 4 أبريل 2020 - 11:12 م

يرى محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن بعض وكلاء اللاعبين يدمروا الكرة المصرية في الوقت الحالي.

وقال محمد عادل في تصريحات تلفزيونية لقناة "اون تايم سبورت": "وكلاء اللاعبين يدمروا الكرة بشكل عام، لأن ما يحدث في مسألة طاهر محمد طاهر هي تلاعب من وكلاء اللاعبين".

وأضاف: "لم يتم أي اتصال بيننا وبين الأهلي أو الزمالك بشأن طاهر محمد لذلك ما هي إلا تلاعب من الوكلاء".

وأكمل: "مع طاهر محمد طاهر نسعى لتكررا ما فعلناه مع محمد النني ومحمد صلاح وأصبحوا نجوم عالمين".

وتابع: "نتواصل مع وكلاء لاعبين في الخارج لاحتراف أكثر من لاعب وعلى رأسهم طاهر محمد طاهر، وليس لدينا نية لبيعه في مصر".

وأتم: "أعلنها نصًا أن طاهر محمد طاهر ليس معروض للبيع في مصر ولكن سيتم احترافه خارجيًا".


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