يوسف بلايلي يتبرع بمعدات طبية لمواجهة كورونا

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قرر نجم كرة القدم الجزائري الدولي يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة السعودي التبرع بمعدات طبية لمستشفى بمدينة وهران مسقط رأسه وذلك لدعم جهود السلطات الصحية في مكافحة فيروس كورونا المستجد ، حسبما أفاد تقرير صحفي اليوم السبت.

وأوضحت صحيفة "النهار" الجزائرية لفي موقعها الإلكتروني أن بلايلي شارك في حملة للتوعية على غرار زملائه في المنتخب الجزائري ، لحث المواطنين في بلاده على اتباع التعليمات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان بلايلي /28 عاما/ انتقل من الترجي التونسي إلى أهلي جدة السعودي بداية الموسم الجاري.

وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.