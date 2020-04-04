يوسف بلايلي يتبرع بمعدات طبية لمواجهة كورونا

قرر نجم كرة القدم الجزائري الدولي يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة السعودي التبرع بمعدات طبية لمستشفى بمدينة وهران مسقط رأسه وذلك لدعم جهود السلطات الصحية في مكافحة فيروس كورونا المستجد ، حسبما أفاد تقرير صحفي اليوم السبت.
وأوضحت صحيفة "النهار" الجزائرية لفي موقعها الإلكتروني أن بلايلي شارك في حملة للتوعية على غرار زملائه في المنتخب الجزائري ، لحث المواطنين في بلاده على اتباع التعليمات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وكان بلايلي /28 عاما/ انتقل من الترجي التونسي إلى أهلي جدة السعودي بداية الموسم الجاري.
وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.