 «مش هنلاقي اللي يعالجنا جوه بلدنا».. تحذير نقابي من إقبال الأطباء المصريين على العمل بالخارج - بوابة الشروق
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«مش هنلاقي اللي يعالجنا جوه بلدنا».. تحذير نقابي من إقبال الأطباء المصريين على العمل بالخارج

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
أسماء الدسوقي
نشر فى : السبت 4 أبريل 2020 - 2:54 ص | آخر تحديث : السبت 4 أبريل 2020 - 2:54 ص

قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن حوالي 60% من الأطباء المصريين يعملون خارج الدولة في البلاد المختلفة، مضيفًا: «العجز بيزداد كل سنة وإذا فضلنا كده كام سنة لقدام هنيجي فوقت من الأوقات مش هنلاقي اللي يعالجنا جوه بلدنا»، بحسب تعبيره.

وأضاف «الطاهر» في لقاء ببرنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية «منى الشاذلي» على فضائية «cbc»، مساء الجمعة، أن دول العالم كافة تفتح أبوابها على مصرعيها للأطباء المصريين، وذلك من خلال تقليل الاشتراطات لقدوم الأطباء المصريين إليها.

وأكد أن الدولة تدق ناقوس الخطر منذ سنين لهذه المشكلة، التي أصبح من الضروري النظر إليها، منوهًا بكفاءة الأطباء المصريين.

 


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