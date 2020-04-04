أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فورانس بارلي، إصابة 600 جندي فرنسي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدة في الوقت ذاته أن قدرة الجيوش الفرنسية على إنجاز مهامها "لم تتأثر".

وقالت بارلي خلال مقابلة مع صحيفة "إبرا" الإقليمية، السبت، أن حوالي 600 جندي فرنسي مصابون بفيروس (كوفيد-19)، مضيفاً أن ذلك العدد يتوافق مع حجم انتشار الفيروس، لأنه يتطور".

وأضافت بارلي: "نراقب الوضع عن كثب ونقوم بتكييف أجهزتنا لمواجهة الفيروس، ولكن وضعنا العملياتي لا يتأثر"، مشيرة إلى أن "عميلاً مدنيًا مرتبطًا بخدمة البنية التحتية الدفاعية مات بكورونا قبل بضعة أيام".

وحول مساهمة القوات المسلحة في مكافحة الوباء الذي أودي بحياة 6500 فرنسي، أكدت بارلي أن "الجيوش الفرنسية بنقل 64 مريضاً من إقليم "جراند إست"، الذى اكتظت مستشفياته، إلى مناطق أقل تأثراً وأيضاً إلى الدول المجاورة مثل ألمانيا ولوكسمبورج وحتى سويسرا.

وتابعت أن "المستشفى الميداني العسكري المنتشر في ميلوز التى أطلقتها الخدمة الصحية للقوات المسلحة تقوم باستضافة "27 مريضا" بسعة إجمالية 30 سريرا.

وفي منطقة الساحل، حيث تم الإعلان عن أربع حالات إصابة بفيروس كورونا هذا الأسبوع بين جنود العملية "برخان" لمكافحة الإرهاب، قالت بارلي: "نلاحظ أن الحالات الأولى لـ(كوفيد 19) بدأت تتكاثر في هذه المنطقة، ورغم ذلك فإن قواتنا لا تزال تركز على مهامها القتالية المناهضة للإرهابيين"، وأن عملية "برخان"، التي حشدت 5100 جندي فرنسي في منطقة الساحل "كانت ناجحة".

ورجحت الوزيرة الفرنسية أن أزمة كورونا ستشكل توازنا في القوى والعلاقات الدولية في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن بعض القوى النشطة للغاية في الجغرافيا السياسية العالمية هي الأكثر تضررا مثل الصين، المتنافسة مع الولايات المتحدة.. لكن من السابق لأوانه معرفة كيف يمكن لهذه الأزمة أن تعدل استراتيجيتنا".