محافظ كفرالشيخ يتابع التزام المطاعم والمقاهي بقرار الحظر

تابع جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، مواصلة الأجهزة التنفيذية والأمنية فى المحافظة بشن حملات مكثفة لمتابعة التزام المواطنين بقرار غلق المطاعم والمقاهى والكافتيريات لمنع التجمعات، وتطبيق القانون على جميع المخالفين بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال من 5 مساءً حتى 6 صباحا، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على سلامة المواطنين.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتكثيف المرور والمتابعة المستمرة مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة لتنفيذ قرار الإغلاق التام لجميع المحلات التجارية، عدا محلات السوبر ماركت، والصيدليات، والمخابز.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامتهم، مع اتباع الإرشادات العامة التى يتم الإعلان عنها لمنع انتشار العدوى.