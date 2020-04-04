محافظ كفرالشيخ يقرر تطبيق المعايير الصحية لجميع الأنشطة المستثناة من الحظر

أصدر جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، قرارا، بمتابعة تطبيق المعايير الصحية لكافة الأنشطة المستثناة من الحظر، والذي يتضمن "على كافة جهات الاختصاص الالتزام بكل دقة بمتابعة تطبيق المعايير الصحية لكافة الأنشطة المرخص لها بالفتح أثناء فترة الحظر من 5 مساءً حتى 6 صباحًا، ويومي الجمعة والسبت، أثناء الغلق لأغلب الأنشطة طبقاً لقرار مجلس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وكذا الالتزام الدقيق بـ"حمل الشهادات الصحية للعاملين، ارتدائهم الكمامات والقفازات، التطهير والرش والتعقيم المستمر، وضع صناديق قمامة مغطاة، تغطية المنتجات الغذائية المعروضة بغطاء من البلاستيك".

بالإضافة إلى تشكيل لجان بكافة مراكز ومدن المحافظة برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة أو نائبه وعضوية كلًا من ( الصحة، الطب بيطري، التموين) على أن تختص اللجان بالمرور المفاجئ خاصة أثناء فترة الحظر للتأكد من الالتزام بالمعايير والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة، كذا ضبط الأنشطة المخالفة لهذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اتخاذ قرارات الغلق الإداري بشأنها وكافة الإجراءات القانونية اللازمة.