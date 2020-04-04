 سفير روسيا بأمريكا: أكثر من ألفي مواطن لا يستطيعون العودة من الولايات المتحدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سفير روسيا بأمريكا: أكثر من ألفي مواطن لا يستطيعون العودة من الولايات المتحدة

أ ش أ
نشر فى : السبت 4 أبريل 2020 - 11:01 ص | آخر تحديث : السبت 4 أبريل 2020 - 11:01 ص

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، إن أكثر من ألفي مواطن روسي لا يستطيعون العودة من الولايات المتحدة بسبب قيود السفر التي تم فرضها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف أنطونوف - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "في ظل الظروف الجديدة، غيرنا بشكل عاجل وجهة عملنا بإنشاء قوائم لتقديم الدعم للمواطنين الذين يحتاجون إلى مساعدة ماسة".

وكانت هيئة الطيران المدني في روسيا قد علقت، أمس الجمعة، سريان جميع التصاريح لتنفيذ رحلات جوية لإعادة مواطني روسيا من الدول الأجنبية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

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