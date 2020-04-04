غلق 5 محال ومخازن وتعقيم وتطهير مراكز الشباب في مرسى مطروح

قال وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم إغلاق وتشميع 5 محال ومخازن تجارية لعدم التزامهم بالغلق يومي الجمعة والسبت، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد المعداوي أنه تم تكثيف حملات تنفيذ خطة التعقيم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث تم تطهير مراكز الشباب ضمن خطة تعقيم المصالح الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين.

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات على رقم 0464935266 _ 0464933158.