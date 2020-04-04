السعودية تعزل 7 أحياء في جدة: منع الدخول أو الخروج منها

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية في 7 أحياء سكنية بمحافظة جدة، وتقرر منع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد بالسعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مسئول بوزارة الداخلية القول إنه تقرر عزل الأحياء (كيلو 14 جنوب، کيلو 14 شمال، المحجر، غليل، القريات، کيلو 13، بترومين) ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة ، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت وحتى إشعار آخر.

كما قررت الوزارة السماح لسكان الأحياء المشار إليها الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصرا.

وأفادت الوزارة باستمرار جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في جميع الأحياء المعزولة صحياً، وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.

وأشارت وزارة الداخلية السعودية أنها أعلنت ذلك لتؤكد بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.