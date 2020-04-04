 «السياحة والآثار» تطلق زيارة افتراضية على موقعها لمشاهدة المواقع الأثرية - بوابة الشروق
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«السياحة والآثار» تطلق زيارة افتراضية على موقعها لمشاهدة المواقع الأثرية

منطقة الأهرامات
منطقة الأهرامات
إسلام عبد المعبود:
نشر فى : السبت 4 أبريل 2020 - 8:21 م | آخر تحديث : السبت 4 أبريل 2020 - 8:21 م

أطلقت وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم، زيارة افتراضية جديدة، على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت (فيسبوك، وتويتر)، وموقع Experience Egypt، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار أمس، بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت.

وسيتم مساء اليوم، عرض مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة، حفيدة الملك خوفو، صاحب الهرم الأكبر وابنة الملكة حتب حرس الثانية، وربما كانت زوجة الملك خفرع أو منكاورع، ودُفنت مرس عنخ في مقبرة صخرية فريدة بجوار هرم خوفو جدرانها مزينة بمناظر ملونة تصور الملكة وعائلتها الملكية، وكذلك الخدم والحرفيين والكهنة.

كما تصور المناظر الأثاث الجنائزي الخاص بالملكة والتي من الممكن ان يكون تم وضعها في مقبرتها مثل التماثيل والأثاث وصناديق تحتوي على الطعام وملابس ومجوهرات، بالإضافة إلى صورة للتابوت الخاص بها والمصنوع من الجرانيت الأسود والذي تم العثور عليه بالفعل في غرفة الدفن بمقبرتها.

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