 دراسة صينية: 15% من القطط في ووهان مصابة بكورونا - بوابة الشروق
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دراسة صينية: 15% من القطط في ووهان مصابة بكورونا


نشر فى : السبت 4 أبريل 2020 - 2:20 م | آخر تحديث : السبت 4 أبريل 2020 - 2:20 م

اكتشف الأطباء البيطريون الصينيون، إصابة 15% من القطط المشردة وفي المأوى في ووهان بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

واختبر الأطباء، بحسب دراسة نشرتها المكتبة الإلكترونية "بيو ويفكس"، عينات الدم المأخوذة من 102 قطة بعد تفشي الفيروس التاجي، و39 قبل تفشي المرض، واتضح أنه قبل انتشار الفيروس، لم تكن الحيوانات مصابة، ولكن بعد التفشي أصيبت 15 من أصل 102 قطة، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وفي 27 مارس الماضي، تم تسجيل أول حالة لانتقال الفيروس من رجل إلى قط في بلجيكا.

وفي الوقت نفسه، وجد علماء الأحياء الصينيين، أن القطط لا تمرض فقط بـ"كوفيد-19"، ولكنها عندما تصاب بالعدوى تموت بنسبة 100% من الحالات.

وتفشى فيروس كورونا في ووهان في أواخر ديسمبر الماضي. وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏


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