جامعة بنها: تواصلنا مع علماء بووهان الصينية للاستفادة من تجربة مواجهة كورونا

قالت الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها، إن جامعة بنها موقعة بروتوكول تعاون مع جامعة ووهان منذ عام 2017، مضيفة أنه تم عقد مؤتمرين مشتركين بين الجامعتين، كان آخرهم العام الماضي.

وأضافت أثناء حوارها لـ«القناة الأولى المصرية»، اليوم السبت، أن جامعة بنها أكثر جهة استجابت لها جامعة ووهان لعقد مؤتمر «أون لاين»؛ لمناقشة تجربتهم في مواجهة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن المؤتمر تم عقده مع فريق مكون من 6 علماء صينيين، ساهموا في مكافحة كورونا، ممن كان لهم دور في مواجهة الأزمة، كرؤساء قسم القلب والحالات الحرجة والتخدير والعدوى والطب البديل، وغيرهم، متابعة أن الصينيين طمأنوهم أن 81% من الإصابات بكورونا تكون حالات بسيط.

ولفتت إلى أن العلماء الصينيين نصحوا بتفادي التكدس، والمكوث في المنازل، بالإضافة إلى ضرورة توجه أي شخص يعاني من السعال لإجراء التحاليل والاطمئنان، حتى في حال عدم وجود ارتفاع في درجة الحرارة.