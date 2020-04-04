الزرفي يعلن تشكيل الحكومة العراقية وينتظر التصويت في البرلمان



أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، اليوم السبت، الانتهاء من تشكيل حكومته، مشيرًا إلى أنه في انتظار أن يحدد البرلمان جلسة للتصويت على البرنامج الحكومي.

وقال الزرفي: "أرسلت اليوم التشكيل الحكومي لمجلس النواب بانتظار تحديد جلسة التصويت عليه"، مضيفًا "أعددت تشكيلا وزاريا كاملا مؤلفا من موظفين أكفاء وسأرسل السيرة الذاتية لهم قبل 48 ساعة وحسب الدستور".

وأكد أنه "تداول مع الكتل السياسية ووعدوه بدعم الحكومة"، وذلك حسب الوكالة الرسمية العراقية.

وكان رئيس الوزراء العراقي المكلف، أعلن عزمه تقديم برنامجه الحكومي اليوم، مؤكدًا عدم اعتذاره عن مهمة التكليف بتشكيل الحكومة.

وتابع أنه كلف بتشكيل الحكومة دستوريًا، لافتًا إلى أن مشاوراته مستمرة لحين إكمال التشكيل لوزاري وعرضه على البرلمان.

وأوضح أن حكومته ستعمل على أربعة محاور مهمة وهي «العمل على إيجاد الحلول للأزمة المالية، وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، فضلًا عن توازن العلاقات الدولية لعراق قوي ووسطي».

واستطرد: «لن أعتذر عن استكمال مهمتي المتمثلة بتشكيل الحكومة مطلقا، ولن أتراجع عن دستورية التكليف، ولن أخذل من ساندني ووقف معي من القوى المجتمعية والسياسية».

وأشار إلى أن الخيار متروك لأعضاء البرلمان، والكتل السياسية الوطنية بمنحه الثقة معززة بدعم الشارع والتوافق مع رأي المرجعية الرشيدة من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي.