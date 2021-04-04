تحرير 236 مخالفة لمنشآت غذائية خلال حملات رقابية بالمنيا

نفذت مديرية الصحة بالمنيا، حملة مكبرة على منافذ البيع والمنشآت الغذائية، ضمن الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية لضمان وصول غذاء امن وحرصا على سلامة وصحة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمرور المكثف على الأسواق والمحال التجارية والمنشات الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات وسلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، تم التنسيق مع الادارة العامة للطب الوقائي وادارة مراقبة الأغذية، والمرور على 304 منشأت غذائية، وتم تحرير 236 مخالفة لمنشات بها مخالفات صحية، بالإضافة لضبط مخالفتين لمنشآتين لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، إعدام 420 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كم تم ضبط 4400 لتر البان لوجود شوائب بها وغير صالحة للاستهلاك، وتم سحب 503 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك.