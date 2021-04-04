برج العرب: إنشاء 10 مدارس و12 محطة صرف صحي ضمن مبادرة حياة كريمة

قال اللواء حسن الجمال، رئيس مدينة برج العرب بالاسكندرية، إنه سيتم إنشاء 10 مدارس، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن المدارس تشمل مدرسة تعليم فني صناعي للبنات بمساحة 15 ألف متر، بطريق استراحة رئاسة الجمهورية ومدرسة صناعية للبنين بابوصير ومدرسة لمتحدي الإعاقة بقرية بهيج على مساحة 8400 متر مربع وسيقام أيضا مجمع مدارس من الحضانة الي الثانوي.

وأضاف الجمال، في بيان اليوم، أنه سيتم إنشاء 12 محطة صرف صحي، تضم محطة معالجة مياه الصرف الصحي على مساحة 15 فدانا بنجع صميدة و11محطة رفع، مشيرا إلى أنه سيتم كذلك إنشاء قطاع خدمي حكومي بالغربانيات وبهيج وبرج العرب على مساحة 1500مترمربع للسجل المدني والشهر العقاري ومركز خدمة الفلاحين ونقطة شرطة.

وأوضح أنه سيتم إنهاء مشكلة المياه وتغيير المواسير الرئيسية وغير الرئيسية من بوصه إلى 5 بوصات وتوصيلها لجميع القرى والنجوع، لافتا إلى وجود ألف وحدة سكنية بالكيلو 38 ونصف بطريق الإسكندرية- مطروح تابعين للمدينة وسيتم توصيل الخدمات الرئيسية من كهرباء وماء وصرف صحي خلال أيام بالتنسيق مع الجهات المعنية.