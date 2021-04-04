قالت الفنانة نسمة محجوب، إحدى المشاركات في موكب المومياوات الملكية، إنها لم تشعر بضخامة الحدث سوى بعد الاشتراك به، خصوصًا خلال التحضيرات الأخيرة مع التركيز على كل التفاصيل.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر «التليفزيون المصري»، مساء السبت، أنه تم التحضير كثيرًا لهذا الحدث الكبير، متابعة: «كنا نحاول التركيز جميعا.. ناس كتير تعبت».

وذكرت أن الشعور كان مختلفًا تمامًا وقت الحدث، معقبة: «كانت هناك رهبة قوية.. الناس كلها متوترة وعاوزة تطلع أحسن حاجة عندها لأن فيه توقعات كبيرة خلتنا شايلين حمل كبير أوي على أكتافنا».

ووصل موكب المومياوات الملكية، مساء السبت، إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، حيث استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وانطلق، مساء السبت، موكب 22 مومياء ملكية، نقلت من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.