محافظ كفر الشيخ: تطوير بشبكات الكهرباء لتدعيم القرى والمراكز بـ5 ملايين جنيه

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تنفيذ خطة إحلال وتجديد وتوسعات شبكات الكهرباء بالمحافظة، بتكلفة استثمارية بلغت 5 ملايين و349 ألف جنيه، وذلك من خلال برنامج شامل ومتكامل لتلبية احتياجات أهالي القرى والفئات الأكثر احتياجا في مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وقد استجابت مبادرة "حياة كريمة " لمطالب رفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة، وتم البدء في خطة موسعة لتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية.

وأوضحت غادة أبوكيلة، وكيلة وزارة الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، أن الهدف من توسعات وإحلال شبكات الكهرباء هو أن يحصل المواطن على خدمة بأعلى جودة وأفضل كفاءة، والتي شملت إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط "بمركز ومدينة بيلا بـ 7.5كم موصلات بتكلفة 465 ألف جنيه، وتم تغيير كابلات حمراء "ندا- عبدالوهاب" بـ4.2كم كابل متوسط بمركز ومدينة مطوبس بتكلفة 3 ملايين و376 الف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد بمركز ومدينة دسوق بتكلفة إجمالية بلغت 468 ألف جنيه حيث تضمنت تغيير كابل بداية مغذي الصنايع بـ347م كابلات، وتم الربط بين مغذي الفتيات وتقسيم المعلمين بـ288 متر كابل ليستفيد أهالي القرى التابعة لها.

ولفت المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إلى رفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها حيث تم التنفيذ طبقا لأحدث المواصفات الفنية وبعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة ومراعاة الأحمال الحالية، ما ينعكس على تقليل معدلات الأعطال وأزمنة الفصل وكذلك تحسين مستوى كل من استمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين والتي تضمنت إحلال وتجديد كابل " سيدي موسى، صيدناوى" ،ب 300م كابل بمركز ومدينة فوة بتكلفة 186 ألف جنيه.

وأشار إلى إحلال وتجديد كابل أحمر بين "الحفير، الشيخ ريان" بـ70 متر كابل بمركز ومدينة فوه بتكلفة 428 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد مغذي أريمون بـ250 متر كابل و12 عمودا وبرج بقرى غرب كفر الشيخ بتكلفة 426 ألف جنيه، يأتي ذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الشبكات وتحسين الجهد لدعم القرى والمراكز.