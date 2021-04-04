رئيس المنظمة لموكب المومياوات: منير سجل أغنية أنا مصر بعد خروجه من العمليات بيومين

قال محمد السعدي، رئيس الشركة المنظمة لحفل موكب المومياوات الملكية، إن الفنان محمد منير عمل على تسجيل أغنية «أنا مصر» بعد يومين من خروجه من العمليات، مشيرًا إلى أنه كان حريص على المشاركة على الرغم من أنه كان لا يزال في فترة نقاهة.

وتوجه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليت» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، بالشكر للشاعر أمير طعيمه على كتابته أغنية الفنان محمد منير وباقي أغاني الحدث، موضحًا أنه جميع القائمين على الحدث كانوا يهدفون لبيان جمال مصر ليفتخر به المواطنين.

وأشار إلى دعم القوات المسلحة لحدث موكب نقل المومياوات الملكية، وخاصة في تصميم وتنفيذ العربات التي تم نقل المومياوات به، لافتًا إلى دور الآثريين والمرممين في تصميم العربات وطريقة نقل المومياوات بطريقة آمنة.

ووصل موكب المومياوات الملكية، مساء السبت، إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، حيث استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وانطلق، مساء السبت، موكب 22 مومياء ملكية، نقلت من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.