عظيمة يحيي آمال «ميسي» في المشاركة مع المقاصة

أحيا محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفني الجديد لفريق مصر المقاصة، آمال عدد من اللاعبين الاحتياطيين في الحصول على فرصة حقيقية مع الفريق الفيومي، بعد توليه المهمة خلفا لإيهاب جلال الذى رحل لتدريب الإسماعيلي، وذلك بعدما ابتعدوا عن المشاركة الأساسية مع الفريق الفيومي في الفترة الماضية.

وشهدت مباراة المقاصة الأخيرة ضد سموحة اعتماد عظيمة على أكثر من لاعب مثل فارس طارق الذي قاد الجبهة اليمنى وظهر بمستوى جيد نال بسبب استحسان الجهاز الفنى الذى يرغب فى منحه الفرصة بالمباريات المقبلة، لاسيما بعد توازنه فى أداء الدورين الدفاعي والهجومي.

كما أجاد أحمد عادل "ميسي" والذى شارك في مباراة سموحة وقدم أداءً مقنعاً وصنع الهدف الثاني لفريقه، والذي تم إلغاؤه من كابينة الفار، وشكل خطورة على الجبهة اليمنى لسموحة.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تغييرات في بعض المراكز وفقا لقناعة عظيمة واجتهاد اللاعبين داخل الملعب، بعدما منح الفرصة لأكثر من لاعب مثل أحمد صبيحة وصلاح عاشور وعماد فتحي.