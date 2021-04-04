العراق يشارك في اجتماعات الحوار الإقليمي للتغير المناخي بالإمارات

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شارك العراق بوفد رسمي ترأسه وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي في اجتماعات الحوار الإقليمي للتغير المناخي التي بدأت اليوم الأحد، في أبو ظبي بدولة الإمارات.

وذكر بيان لوزارة الصحة، وفقا للوكالة العراقية للأنباء، أن الاجتماعات كانت بمشاركة وزراء البيئة من مختلف الدول العربية وبحضور المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري.

وأشار الوزير العراقي إلى أهمية استخدام الطاقة المتجددة للمحافظة على البيئة، لافتًا إلى رؤية العراق في موضوع التغيرات المناخية وتأثيراته مع مختلف القطاعات الاقتصادية والبيئية والصحية.