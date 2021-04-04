الكويت تؤكد وقوفها إلى جانب الأردن وتأييدها كافة إجراءات الحفاظ على أمنه

أعربت وزارة الخارجیة الكويتية مساء الیوم السبت عن وقوف دولة الكویت إلى جانب المملكة الأردنیة الهاشمية وتأییدھا لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذھا العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسین وولي العھد الأمیر الحسین بن عبدالله الثاني، للحفاظ على أمن واستقرار المملكة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

كما أكدت الوزارة في بیان لھا أن أمن واستقرارالمملكة الأردنیة الھاشمیة من أمن واستقرار دولة الكویت.

وكانت السلطات الأردنية اعتقلت الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

وقال اللواء الحنيطي إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح.