 وزارة الصحة العراقية تستبعد دخول البلاد في موجة جديدة من فيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة الصحة العراقية تستبعد دخول البلاد في موجة جديدة من فيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 4 أبريل 2021 - 9:43 م | آخر تحديث: الأحد 4 أبريل 2021 - 9:43 م

استبعدت وزارة الصحة العراقية، دخول البلاد في موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما أشارت إلى عدم وجود إجراءات جديدة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير، في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) مساء اليوم الأحد، إن الوزارة تراقب الوضع الصحي في الدول المجاورة ولا توجد لديها دلائل على دخول موجة جديدة للعراق.

وأشار الى أن الخبراء يراقبون الحالات التي تلقت لقاح كورونا، مؤكدا عدم وجود دلائل على فعالية اللقاح من عدمه على السلالة الجديدة لكورونا.

وأوضح أن الوزارة ليست لديها نية باتخاذ إجراءات جديدة خلال شهر رمضان المبارك، لافتا الى أن هناك خطة لتوسعة المراكز الصحية.

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