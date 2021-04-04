نيجيريا: عدم تسجيل أي حالات وفاة بسبب كورونا في يومين

تراجع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في نيجيريا في الأسبوعين الماضيين، حيث لم تسجل البلاد أي حالات وفاة بسبب الفيروس، في الساعات الـ48 الماضية، طبقا لما ذكرته صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية اليوم الأحد.

ومازالت حصيلة الوفيات في البلاد عند 2058 حالة بشكل إجمالي، حيث لم يتم تسجيل أي حالات وفاة أمس السبت ولا أول أمس الجمعة.

وقال المركز النيجري للسيطرة على الأمراض الليلة الماضية، في بيان تم تحديثه إن البلاد سجلت 50 حالة إصابة جديدة في ست ولايات أمس السبت، في استمرار لتراجع حالات الإصابة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة في الدولة الواقعة غرب إفريقيا 163 ألفا و113 حالة، حسب بيانات المركز.

وفي الأسبوع الماضي، سجلت البلاد تراجعا آخر في عدد حالات الإصابة الجديدة، حيث تراجع عدد حالات الإصابة عن 200 حالة.

وخلال أسوأ مرحلة من الجائحة في نيجيريا، في الفترة ما بين ديسمبر 2020 وفبراير 2021، سجلت نيجيريا متوسط إصابات يومية بلغ أكثر من ألف حالة.