أعرب الشاعر أمير طعيمة، عن سعادته بصدى أغنية «أنا المصري» الذي كتبها للفنان محمد منير، قائلًا إن الأغنية حققت أكثر مما كان يحلم به.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر «التليفزيون المصري»، مساء السبت، أنه كان متوترًا في حدث نقل المومياوات على عكس العادة، متابعًا: «الموضوع كبير، ومسؤولية كبيرة».

وأوضح أن العمل على هذا الحدث جرى التحضير له على مدار حوالي عام، مضيفًا: «اتعمل مجهود فظيع من كل الناس، وأعتقد كل واحد عمل اللي عليه في الجزء الخاص به».

ولفت إلى أن الفنان محمد منير لم يطلب تغيير أي حرف في الأغنية بعدما سمع كلمات الأغنية، مؤكدًا أن «الكينج» أعجب بالأغنية من الوهلة الأولى.

ووصل موكب المومياوات الملكية، مساء السبت، إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، حيث استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وانطلق، مساء السبت، موكب 22 مومياء ملكية، نقلت من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.