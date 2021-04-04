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الهند تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا بها هذا العام

د ب أ
نشر في: الأحد 4 أبريل 2021 - 9:35 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أبريل 2021 - 9:35 ص

تمر الهند بموجة ثانية حادة لوباء كورونا، حيث تم تسجيل 93 ألفا و249 إصابة جديدة اليوم الأحد، وهي أعلى حصيلة يومية في البلاد منذ أكثر من خمسة أشهر.

ووسط مخاوف بشأن القدرات في نظام الرعاية الصحية، عقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي اجتماعا رفيع المستوى في نيودلهي مع كبار المسؤولين الحكوميين لتقييم الوضع، حسبما أفادت شبكة تليفزيون نيودلهي.

وذكرت نشرة وزارة الصحة الاتحادية الهندية أن هناك ثماني ولايات مسؤولة عن 42ر81% من الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وهذه الولايات هي ماهاراشترا وكارناتاكا وتشهاتيسجاره ودلهي وتاميل نادو وأوتار براديش والبنجاب وماديا براديش.

وسجلت ولاية ماهاراشترا غربي البلاد وعاصمتها مومباي نحو 60% من الحالات الجديدة.

وأعادت عدة ولايات فرض قيود تم تخفيفها في وقت سابق، بما في ذلك إغلاق المؤسسات التعليمية وتقييد أعداد حفلات الزفاف والأنشطة الاجتماعية.


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