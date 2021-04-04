الأردن: الأمير حمزة بث رسالتين بالعربية والإنجليزية لتشويه الحقائق

قال نائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي، إن الأمير حمزة أجرى نشاطات مكثفة خلال الفترة الماضية، للتواصل مع شخصيات مجتمعية؛ بهدف تحريضهم ودفعهم للتحرك في نشاطات من شأنها المساس بالأمن الوطني.

وأضاف ‏الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد، أن التحقيقات الأولية أفادت بأن الأمير حمزة كان على تنسيق وتواصل مع باسم عوض الله للتوافق حول خطواته وتحركاته.

‏وذكر أن التحقيقات أوضحت أن الأمير حمزة قام بعد دقائق محدودة من لقاء رئيس هيئة الأركان به في الساعة الثانية بعد ظهر أمس، في الساعة الثانية وعشرين دقيقة تحديدا، بإرسال تسجيل صوتي إلى باسم عوض الله، ‏وأرفقها بتسجيل صوتي آخر منه في محاولة لتصعيد الموقف. وبعد ذلك قام باسم عوض الله بحجز تذكرة لمغادرة الأردن.

‏وأشار إلى أن الأمير حمزة بث رسالتين مسجلتين باللغتين العربية والإنجليزية في محاولة أخرى لتشويه الحقائق ولاستثارة التعاطف المحلي والأجنبي، وبما عكس نواياه وحقيقة النشاطات التي يقوم بها منذ فترة، ‏والمتضمنة التحريض والعمل على تجييش المواطنين ضد الدولة، بما يمس بشكل غير مقبول بالأمن الوطني.

وشهد الأردن، أمس السبت، اعتقال رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم إبراهيم عوض الله والشريف حسن بن زيد؛ لأسباب أمنية.

وأعربت عدد من الدول العربية، أبرزها السعودية ومصر، عن وقوفها إلى جانب الأردن وملكه في الخطوات التي يتخذها لحماية استقرار البلاد.