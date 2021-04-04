عون: لبنان يقف إلى جانب الأردن ملكا وشعبا في وجه ما يؤثر على استقراره وأمنه

أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في بيان، عن «وقوف لبنان رئيسا وشعبا الى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وشعبا في وجه ما يمكن أن يؤثر على الاستقرار والأمان في البلد الشقيق الذي لطالما وقف إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي مر بها».

ونقلًا عن الوكلة الوطنية للإعلام في لبنان، صباح الأحد، أكد الرئيس عون أن «مواقف الملك عبدالله الثاني بن الحسين كانت خير داعم ونصير في المحافل الإقليمية والدولية».

وشهد الأردن، أمس السبت، اعتقال رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم إبراهيم عوض الله والشريف حسن بن زيد، لأسباب أمنية، في حين ظهر الأمير حمزة بن الحسين في مقاطع فيديو باللغتين العربية والإنجليزية وقال إنه من غير المسموح له مقابلة الناس وهو في منزله معزول مع عائلته.

وأعربت عدد من الدول العربية، عن وقوفها إلى جانب الأردن وملكه في الخطوات التي يتخذها لحماية استقرار البلاد.