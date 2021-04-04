المعارضة البلغارية تدعو الشعب للتصويت رغم جائحة كورونا

دعا سياسيون معارضون في بلغاريا الشعب إلى التصويت في الانتخابات البرلمانية، اليوم الأحد، على الرغم من جائحة فيروس كورونا، وسط مخاوف بأن الإقبال ربما يكون ضعيفا.



وتجرى الانتخابات البرلمانية، في خضم الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.



وذكرت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة الإقبال بلغت 18% منتصف النهار (0900 بتوقيت جرينتش).



وتفتح مراكز الاقتراع من الساعة السابعة صباحا حتى الثامنة مساء. وربما يتم نشر التوقعات فقط بعد غلق مراكز الاقتراع.



وكانت الانتخابات البرلمانية في بلغاريا قد انطلقت في وقت سابق اليوم الأحد وسط تفشي فيروس كورونا.



وستجري عملية التصويت في ظل تدابير صحية وقواعد للتباعد الاجتماعي .



ومن المفترض توفير صناديق اقتراع متنقلة للأشخاص الخاضعين للحجر الصحي.



وتم دعوة 7. 6 مليون ناخب لاختيار 240 نائبا للجمعية الوطنية في صوفيا.



وستحدد نتيجة الانتخابات ما إذا كان حزب رئيس الوزراء بويكو بوريسوف البورجوازي الحاكم "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" الموالي لأوروبا سيستمر في السلطة بأفقر دولة في الاتحاد الأوروبي.



وشهدت البلاد الصيف الماضي احتجاجات في الشوارع بسبب مزاعم بالفساد ضد حكومة تحالف "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا"، التي شملت القوميين كشركاء بنسبة صغيرة.



ويتوقع المراقبون، أن تعكس نتيجة انتخابات الأحد على الأرجح نتائج استطلاعات الرأي التي لا تتوقع فائزًا صريحا.



ومن المتوقع أن يظهر حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا"، الذي يحكم منذ عام 2017 في ائتلاف مع القوميين كشركاء بنسبة صغيرة، كأقوى قوة سياسية.



ومن المرجح أن تنقسم المعارضة ، التي تتهم حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" بالفساد، بين عدة أحزاب، لكن من المتوقع أن يصبح الاشتراكيون ثاني أكبر قوة سياسية.



ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية الرسمية في غضون أربعة أيام من الانتخابات.