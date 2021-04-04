تايوان تتلقى الدفعة الأولى من لقاحات كورونا من خلال مبادرة كوفاكس

تلقت تايوان، اليوم الأحد، الدفعة الأولى من لقاحات كوفيد-19 من خلال مبادرة مشاركة اللقاحات العالمية كوفاكس.

وتم شحن 199 ألفا و 200 جرعة من إجمالي 02ر1 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المخصصة لتايوان، باستخدام شركة الخطوط الجوية التايوانية تشاينا إيرلاينز. وبعد وصول اللقاحات،تم نقلها بشكل سريع إلى مستودع تبريد في المطار .

وأعلن مركز السيطرة على الأوبئة المركزي عن الشحنة في وقت متأخر من يوم السبت بعد إقلاع الرحلة من أمستردام.

وقال المركز اليوم إن تاريخ انتهاء صلاحية هذه الدفعة من اللقاح التي تم الحصول عليه من خلال كوفاكس هو 31 مايو.

وتلقت تايوان في 3 مارس 117 ألف جرعة، تم توفيرها تجاريا من شركة أسترازينيكا، وتاريخ انتهاء صلاحيتها في 15 يونيو.

وقال وزير الصحة والرفاهية تشين شيه تشونج، الذي يرأس مركز السيطرة على الأوبئة المركزي، في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من يوم السبت "لذلك سوف نسرع ​​العملية من أجل إعطاء فرص لعدد أكبر من الناس".

وقال المركز "حتى الآن تلقى 17 ألفا و78 شخصا في تايوان، معظمهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية جرعتهم الأولى" وأضاف أن هناك 64 حالة يشتبه إصابتها بأعراض جانبية، بما فيها حالة إصابة بحساسية خطيرة ".

وسجلت تايوان، وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها 6ر23 مليون نسمة 1047 حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم الأحد، بما فيها 77 حالة، تم انتقالها محليا.

وهناك عشر حالات وفاة مرتبطة بالفيروس.