صلاح يتخطى هنري في قائمة ذهبية بالبريميرليج

استعد ليفربول للمواجهة المصيرية أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بالفوز على أرسنال مساء السبت، بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الأسبوع 30 من الدوري الإنجليزي.

ووقع محمد صلاح على هدف ليفربول الثاني في المباراة بطريقة رائعة ورفع رصيده من الأهداف إلى 18 هدفا متجاوزا هاري كين نجم توتنهام، وانفرد بصدارة ترتيب الهدافين عقب المباراة.

وكانت مباراة أرسنال هي الـ150 لصلاح في الدوري الإنجليزي، ووقع خلالها على هدفه رقم 93 بالبريميرليج.

وبات صلاح خامس أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في البريميرليج بعد أول 150 مباراة.

وبعد وصوله للهدف 93 تجاوز صلاح معدل تيري هنري في البريميرليج، حيث كان الغزال الفرنسي قد سجل 92 هدفا في أول 150 مباراة له بالدوري الإنجليزي.

ويعد أكثر لاعبي البريميرليج تسجيلا للأهداف في أول 150 مباراة هو آلان شيرار (121 هدفا) ثم هاري كين (105 هدفا)، ثم سيرجيو أجويرو (102 هدفا)، والهولندي رود فان نستلروي (95 هدفا)، وبالمركز الخامس محمد صلاح (93 هدفا).