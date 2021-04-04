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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية السعودي يؤكد وقوف بلاده إلى جانب الأردن

أ ش أ
نشر في: الأحد 4 أبريل 2021 - 10:00 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أبريل 2021 - 10:00 ص

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وقوف بلاده إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وأكد وزير الخارجية السعودي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد - على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي على الدعم اللا محدود لكل ما يعزز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين ويخدم مصالحهما المشتركة.

وأشار إلى أن دعم ومساندة السعودية لشقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية دائم وثابت في كافة الأزمنة والظروف وفي مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية، مضيفا أن استقرار الأردن وازدهاره هو أساس لاستقرار وازدهار المنطقة بأكملها.


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