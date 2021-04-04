مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في انفجار قنبلة في كابول

قتل جندي من الجيش الوطني الأفغاني، وأصيب ثلاثة آخرون، عندما اصطدمت مركبتهم بقنبلة زرعت على جانب طريق بمنطقة "باجمان" بالعاصمة كابول، اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وقالت الشرطة، في بيان، إن الانفجار وقع حوالي الساعة الثامنة و40 دقيقة صباحا، عندما اصطدمت مركبة تابعة للجيش الوطني الأفغاني بعبوة ناسفة في منطقة باجمان.

ولم يذكر مسؤولو الأمن معلومات إضافية بشأن الانفجار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

يأتي ذلك فيما يتصاعد العنف والهجمات بمختلف أنحاء أفغانستان.