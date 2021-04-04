 الإسماعيلي يتفق على مواجهة القناة وديًا بأوامر جلال - بوابة الشروق
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الإسماعيلي يتفق على مواجهة القناة وديًا بأوامر جلال

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 4 أبريل 2021 - 12:32 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أبريل 2021 - 12:32 ص

اتفق الجهاز الإداري للنادي الإسماعيلي مع نظرائهم في نادي القناة، على إقامة لقاء ودي بين الفريقين اليوم الأحد وذلك بناءًا على طلب من الجهاز الفني للدراويش بقيادة ايهاب جلال.

ويأتي ذلك من أجل تجهيز كافة لاعبي الفريق سواء الذين لم يحصلوا علي فرصة المشاركة اليوم، أو من يحتاجون لدقائق أكثر و العائدين من السفر مثل الدولي الأنجولي آري بابل .

ويبحث ايهاب جلال عن تغيير الدماء في تشكيل الفريق و الاستعانة ببعض العناصر الجديدة بداية من مواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها الاربعاء المقبل في أولى مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري العام.


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