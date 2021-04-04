أعضاء مجلس الشيوخ يشيدون بموكب المومياوات الملكية وتعويم السفينة الجانحة

• عبدالوهاب عبدالرازق يحيي الرئيس السيسي على النجاحات المتتالية

• عماد الدين حسين: لدينا فرصة عظيمة لنستمر في النجاح

• عبدالمنعم سعيد: رأينا بأعيننا عظمة مصر

وجه رئيس مجلس الشيوخ، عبدالوهاب عبدالرازق، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بنجاح المصريين في معالجة أزمة السفينة الجانحة، ونجاح موكب نقل المومياوات الملكية.

وقال عبدالرازق، خلال كلمته في افتتاح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، إن النجاح في تعويم السفينة، أثبت للعالم أجمع كفاءة ومهنية الإدارة المصرية في التعامل مع هذا النوع من الأزمات، وبعث برسالة طمأنينة للمجتمع الدولي بشأن الإدارة عالية المهنية لأحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

وبشان موكب نقل المومياوات الملكية، قال رئيس مجلس الشيوخ: "تمت عملية نقل المومياوات الملكية وسط موكب ملكي يليق بعظمة الأجداد وأصالة الأحفاد، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وفي مشهد حضاري أشاد به القاصي والداني"، وتابع "فتحية إعزاز وتقدير للرئيس على هذه النجاحات المتتالية التي ترفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية".

من جهته، أشاد اللواء أسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بإدارة القيادة السياسية للملفات والأزمات التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة الأخيرة، كما أشاد بدور العاملين في قناة السويس بقيادة الفريق أسامة ربيع في حل أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.

فيما قال عضو مجلس الشيوخ، محمود بكري: "منذ أيام كنا نتألم لفراق أبنائنا بالصعيد في حادث قطاري سوهاج، وما هي إلا أيام ونجحت مصر في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، ونقل 22 مومياء ملكية"، مشيدًا بالمشهد الحضاري واحتفالية نقل المومياوات الملكية التي تابعها العالم.

من جهته، قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ: "نحن أمام مسيرة مستمرة لبناء هذا البلد العظيم، بالأمس لم نكن نتحدث عن عظمة مصر ولكن كنا نراها أمام أعيننا، لم نكن نتحدث عن التاريخ ولكن كنا نشاهده".

ولفت عضو مجلس الشيوخ، عماد الدين حسين، إلى السخرية التي كانت موجودة في وسائل الإعلام الأجنبية خلال أزمة السفينة الجانحة، قائلًا: "إنها تجعلنا متأكدين أن مصر مستهدفة ولكن قدرة المصريين كانت حاضرة".

وأشار إلى حفل ومراسم نقل المومياوات التي أظهرت قيمة وعظمة مصر، ونقل كل الفضائيات العالمية للحدث، مشددًا على استطاعة المصريين تكرار هذا النجاح عندما نعمل ونخطط بشكل صحيح، وقال: "لدينا فرصة عظيمة جدا لنستمر في النجاح".

فيما أثنى عضو مجلس الشيوخ إبراهيم حجازي، رئيس لجنة الشباب، على دور العاملين بهيئة قناة السويس والنجاح في حل أزمة السفية الجانحة، مشيرًا إلى "الشماتة التي كانت موجودة في التقارير الخاصة بالسفينة الجائحة"، وقال: "لكن قدرة المصريين استطاعت الخروج من هذه الأزمة، وأتمنى من الإعلام أن يسترجع تاريخ هذا البلد ليعلم الشباب الأزمات التي مر بها الوطن وتجاوزها".

ووجه حجازي الشكر للقيادة السياسية، مشيدا بحفل نقل المومياوات الملكية، وقال إن "الحفل يدرس من كل النواحي والأوركسترا عالمي"، مضيفا: "يجب أن نظل متأكدين أن الحرب كبيرة جدًا وموجودة والمؤامرة موجودة على الوطن".