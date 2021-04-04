محمد منير: موكب المومياوات الملكية أثبت أن مصر قوية ولا تقف أمام أي حادث يمر بها

أعرب الفنان محمد منير، عن سعادته بحدث موكب المومياوات الملكية التاريخي، مشيرًا إلى دور الفن الذي دائمًا ما يشارك في مثل هذه الأحدث العظيمة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «dmc»، مساء أمس السبت، إن مصر تتخطى كل الأزمات، وآثارها ليست بحاجة إلى ترويج لأنها تضم ثلث آثار العالم.

وأضاف أن ما حدث اليوم من نقل المومياوات الملكية دليل قوى على أن مصر دولة عظيمة وقوية لا تقف أمام أى حادث يمر بها، موضحة أن الفنانين المشاركين فى الحفل التاريخى ما قاموا بفعله شىء قليل للغاية وأن ما يحدث أمر عظيم وعالمى.

ووصل موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، حيث استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وانطلق، مساء أمس السبت، موكب 22 مومياء ملكية، نقلت من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.

