البرازيل تسجل 43 ألفا و515 إصابة جديدة بكورونا وما يقرب من ألفي حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم /الأحد/ تسجيل 43 ألفا و 515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع الإجمالي إلى 12 مليونا و953 ألفا و 597 إصابة.

وأشارت الوزارة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى أنه تم تسجيل ألف و 987 حالة وفاة بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي إلى 330 ألفا و 193 حالة وفاة.

من جهتها.. حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا تجاوز الـ 25 مليونا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث دفع انتشار المرض دولا عدة لفرض قيود على السفر والحركة، بالتزامن مع حملات التطعيم.