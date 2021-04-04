الكاظمي: أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات الإماراتية

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن حكومة بلاده اتخذت إجراءات جريئة في قطاع المال والاقتصاد والتنمية، وهناك تعاف تدريجي للاقتصاد العراقي، مشيرا إلى أن أبواب بلاده مفتوحة أمام الشركات الإماراتية.

وأضاف رئيس رئيس الوزراء العراقي خلال لقائه في مقر إقامته بدولة الإمارات، مجموعة من الشركات الإماراتية ورجال الأعمال ان العراق مر بظروف عصيبة ومعقدة أدت إلى تأخر التنمية والخدمات.

وأكد أن الحكومة العراقية تولي اهتماما كبيرا بالطاقة النظيفة، ووضعت خططا واتخذت عدة إجراءات بشأنها.

وأضاف أن الورقة الاصلاحية أعدت لإصلاح القطاع الخاص، وتقديم كل التسهيلات له وان أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات الاماراتية ورجال الأعمال، وأن عدة إجراءات اتخذت للتقليل من البيروقراطية وتذليل العقبات أمام الشركات.

وأشاد رجال الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة بالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة العراقية التي تم لمسها مؤخرا، واستعدادهم للعمل في العراق في مختلف القطاعات.

ويقوم الكاظمي، اليوم الأحد، بزيارة رسمية إلى الامارات لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك، ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

أكد الكاظمي في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي في تويتر ان زيارته لدولة الإمارات تأتي "استكمالا لنهج الحكومة بتعزيز علاقات العراق مع العالم ومع جيرانه ومحيطه العربي على اساس المصالح المشتركة".

وأضاف "نجري برفقة وفد حكومي زيارة إلى دولة الامارات العربية المتحدة، وناقشنا فيها العديد من الملفات التي ستسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزز التعاون بين البلدين".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، و الكاظمي، عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.