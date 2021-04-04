 سحب 6247 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني - بوابة الشروق
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سحب 6247 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 4 أبريل 2021 - 3:02 م | آخر تحديث: الأحد 4 أبريل 2021 - 3:02 م

سحبت الجهات المعنية، 6247 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ بعد انتهاء المدة المحددة لذلك في 30 مارس الماضي.


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