شيلونجو يسجل في تعادل الإسماعيلي مع القناة وديا

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انتهت منذ قليل ودية الإسماعيلي والقناة التي أقيمت علي ملعب الأخير بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن استعدادات الدراويش لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الاربعاء المقبل.

وبدأ ايهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من محمد صبحى – محمد عمار – مصطفى فارس – نادر رمضان – احمد كاستيلو – بيومى – شيلونجو – رضوان شريفى – عمر الوحش – ارى بابل – عماد حمدى.

وسجل الناميبي بينسون شيلونجو هدف الفريق الوحيد خلال أحداث الشوط الاول، قبل أن يتمكن أصحاب الأرض من إدراك التعادل خلال الـ 45 دقيقة الثانية.

وشهدت المباراة حضور تامر موسي و محمد عبد الرحيم أعضاء مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، إلى جانب علي ابو جريشة رئيس اللجنة الفنية و عماد سليمان عضو اللجنة و المشرف العام علي الكرة.