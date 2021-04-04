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ولي عهد أبو ظبي يستقبل رئيس الوزراء العراقي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان
هديل هلال
نشر في: الأحد 4 أبريل 2021 - 12:37 م | آخر تحديث: الأحد 4 أبريل 2021 - 12:37 م
وصل رئيس وزراء جمهورية العراق الدكتور مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الأحد، استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

وجرت للكاظمي لدى وصوله قصر الوطن مراسم استقبال رسمية اصطحب خلالها محمد بن زايد آل نهيان رئيس الوزراء العراقي إلى المنصة؛ حيث عزف السلام الوطني لكل من جمهورية العراق ودولة الإمارات بعدها استعرضا حرس الشرف، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بالكاظمي.

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