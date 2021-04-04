أستراليا تسجل رقما قياسيا وطنيا للتطعيم ضد كورونا في يوم واحد

أعلنت أستراليا أنها تمكنت من تطعيم ما يقرب من 80 ألف شخص بجرعة من لقاح لفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لتسجل أعلى مستوى جديد في يوم واحد، ويأتي ذلك مدعوما بالمخزونات القوية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن وزير الصحة جريج هانت قال في إفادة صحفية اليوم الأحد إن 79283 شخصا تلقوا جرعة أولى يوم الخميس، وهو آخر يوم تتوفر مثل هذه البيانات بشأنه.

وقال: "العرض في هذه المرحلة يبدو قويا.. نظرا للمنافسة العالمية الكبيرة والهائلة، فإن امتلاكنا لهذا العرض محليا أمر مهم."

وأوقفت أستراليا تقريبا أي عدوى محلية عن طريق إغلاق حدودها الدولية أمام غير المقيمين، ولكن تسربت حالات عرضية إلى المجتمع من فنادق الحجر الصحي حيث يجب على المسافرين في الخارج العائدين العزل لمدة 14 يوما. وفرضت الولايات عدة عمليات إغلاق مفاجئة في الشهور الأخيرة لاحتواء العدوى الجماعية.

وأضاف هانت أن أستراليا حققت أهدافها الرئيسية المتعلقة بتواريخ بدء التطعيم، وتريد أن يحصل كل من يريد التطعيم على جرعته الأولى بحلول نهاية أكتوبر.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إعطاء أكثر من 841 ألف جرعة لقاح في جميع أنحاء أستراليا حتى مساء السبت.

وقال مارك باتلر، من حزب العمال الأسترالي المعارض، اليوم الأحد إن الحكومة متأخرة في خطط طرح اللقاحات.

وأضاف باتلر إن رئيس الوزراء سكوت موريسون وعد بإعطاء 4 ملايين جرعة بنهاية مارس.

وقالت السلطات الأسترالية أمس السبت إنها تعمل مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة للتحقيق بشأن أول حالة محلية للإصابة بتجلط غير عادي لدى مريض بعد تلقي لقاح أسترازينيكا .