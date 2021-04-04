سرقة إشارات السكة الحديد بخط «القاهرة - الإسكندرية» في البحيرة

سرق مجهولون إشارات السكة الحديد بخط "القاهرة - الإسكندرية"، بين محطتي إيتاي البارود ودمنهور بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بقسم شرطة السكة الحديد بدمنهور، يفيد بقيام مجهولين بسرقة إشارات تسيير حركة القطارات على خط "الإسكندرية - القاهرة"، في المسافة ما بين محطة السكة الحديد بإيتاي البارود ومحطة سكة حديد دمنهور، وبالانتقال والفحص تبين سرقة 4 إشارات لتسيير حركة القطارات من أعلى الأعمدة الخاصة بها.

وعلى الفور وجه مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء مدير مباحث السكة الحديد ومدير مباحث البحيرة، ضم ضباط مباحث السكة الحديد بدمنهور وغرب الدلتا وضباط مباحث البحيرة ومركز دمنهور وإيتاي البارود لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط مرتكبيه.