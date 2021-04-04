تأهيل الكوادر الفنية في جميع المجالات الزراعية بمطروح من خلال «أكساد»

قال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إن مركز المركز العربي للدراسات الزراعية "أكساد" طور النظم المنزرعة في المناطق الصحراوية ذات الصلة بتحسين دخل المزارع الفقير وتدريب، وتأهيل الكوادر الفنية في جميع مجالات التنمية الزراعية المتكاملة، بالإضافة إلى تعزيز دور وتأهيل المرأة البدوية في التنمية الزراعية، وتنمية مهاراتها في الحرف اليدوية المدرة للدخل، مع تقديم الدعم الفني والمشورة العلمية للمنظمات ونقل وتبادل الخبرات مع الجهات العاملة بالمناطق المشابهة سواء على المستوى المحلي، أو الإقليمي أو الدولي.

وأشار مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لتحقيق التنمية الحقيقية، في كل المجالات وجميع المناطق، خاصة التنمية الزراعية والثروة الحيوانية، ومن بين هذه المناطق محافظة مطروح.

وأوضح أن ذلك يعتمد على التوسع في إقامة الآبار اللازمة لتلبية احتياجات مياه الشرب للمواطنين من خلال دعم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لأبناء محافظة مطروح.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية،التي يجريها خبراء المركز العربي للدراسات بالمناطق الجافة والأراضي القاحلة، لمدينة الضبعة ضمن جولات متعددة في جميع المناطق الصحراوية في غرب وجنوب المحافظة، لتحديد المناطق المستهدفة لإقامة مشروعات تنموية تساهم فيها منظمة أكساد بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح لتحسين الحياة المعيشية لسكان المناطق الصحراوية.

من جانبه قال المهندس عبدالرحيم لولو مستشار مركز أكساد، إن المحاور الرئيسية لمشروع تنمية المراعي وحصاد مياه الأمطار وتنمية الثروة الحيوانية، وإنشاء وحدات البيوجاز وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية وتثبيت الكثبان الرملية بواحه سيوة ومطروح، المزمع تنفيذه بعد دراسة مناطق المشروع على الطبيعة وتحديد الاحتياجات والأولويات بما يحقق التنمية المستدامة، موضحًا أنه يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء.‏

من جهته أكد الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز بحوث الصحراء تقدم الدعم اللازم للمشروعات التنموية التي تخدم المواطنين الأكثر احتياجا سواء من خلال المنظمات الدولية أو التمويل المحلية.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المركز قام خلال الفترات الماضية من خلال مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة بمنطقة عمل المركز بالساحل الشمالي الغربي والمحافظة عليها من التدهور، من خلال حصاد مياه الأمطار وتوفير مياه الشرب للإنسان والحيوان، والاستخدام المنزلي في المناطق البعيدة عن الخدمات العامة، والبحث التطبيقي تحت ظروف البيئات الصحراوية المختلفة خاصة الزراعة المطرية.

وأشار رئيس مركز بحوث الصحراء، إلى أن المركز درس المشكلات الزراعية المرتبطة بالبيئات الصحراوية، وإيجاد الحلول المناسبة مع رفع إنتاجية الحاصلات الزراعية تحت ظروف الزراعة المطرية من خلال تطبيق منهجية النظم المزرعية في البحث التطبيقي في مجال محاصيل الحقل والحاصلات البستانية، وتنمية المراعي الطبيعية، وكذلك نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للمزارعين للمساهمة في رفع دخل الأسرة.

واختتم الخبراء جولتهم بواحة سيوة بالتعرف على المشاكل التي تواجه سكان الواحة، خاصة مشاكل تحرك الكثبان الرملية التي شارك المركز العربي للدراسات المناطق الجافة، والأراضي القاحلة ومركز بحوث الصحراء في إقامة زراعات، ومصدات رياح لتثبت قطاع كبير جنوب أرض الواحة ساعد على زيادة الأراضي الزراعية بمساحة تزيد عن 300 فدان أقام بها زراعات بستانية بعدة مناطق متفرقة موازية لمناطق الرمال.