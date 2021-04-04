رئيس توتال الفرنسية للنفط يؤكد أهمية استمرار إنتاج الغاز في ميانمار

قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الفرنسية "توتال إس إي" باتريك بويان إنه يتعين على الشركة أن تستمر في إنتاج الغاز في ميانمار ودفع الضرائب للمجلس العسكري لحماية الموظفين من العمل القسرى والحفاظ على إمدادات الكهرباء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بويان قوله في مقال افتتاحي بصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" إنه وسط دعوات إلى عدم تقديم أموال للجيش، الذي أطاح ببرلمان ميانمار في الأول من شباط / فبراير ، ألغت توتال خططًا لتطوير الغاز قبالة الساحل الغربي واوقفت حملتها لحفر آبار للغاز. وأضاف أن توتال ستتبرع بما يعادل الضرائب المستحقة لجمعيات حقوق الإنسان.

وقال الرئيس التنفيذي لتوتال في المقال المنشور اليوم الأحد إن وقف إنتاج الغاز احتجاجًا على التطورات السياسية سيعرض العمال إلى "وضع مروع".

وأضاف بويان إن توتال اتخذت هذا القرار، "ليس لأننا نريد الحفاظ على أرباحنا ومواصلة دفع الضرائب للمجلس العسكري. ولكن لضمان سلامة الأشخاص الذين يعملون لدينا ، الموظفين والمديرين، وحمايتهم من السجن أو العمل القسري، وتجنب المزيد من تدهور الظروف المعيشية للناس من خلال حرمان الملايين من الكهرباء ة".