مصرع مسن في حادث تصادم سيارة بـ«عربة كارو» بالدقهلية

لقي مسن مصرعه، إثر تصادم سيارة "بيك أب" وكارو على طريق السمارة مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.



وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة تمي الأمديد من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق المؤدي إلى طريق السمارة دائرة المركز.



وتبين بعد انتقال الضباط والفحص أنه أثناء سير السيارة رقم ( د ب س 291 ه بيك أب) قيادة إبراهيم هلالي 53 سنة، سائق، ومقيم قرية " أبوداود السباخ " دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إنحرافه وإصطدامه باحد أعمدة الإنارة وكذا عربة كارو تجرها دابة يستقلها المدعو " إسماعيل محمد محمد عطايا " 90 سنة، بالمعاش، ومقيم قرية " السمارة " دائرة المركز ، كانت متوقفة على جانب الطريق، نجم عن ذلك وفاة مستقل العربة الكارو.



وتم نقل جثمانه إلى مستشفى السنبلاوين العام وتطبيق بعامود الإنارة بسؤال قائد السيارة ونجل المتوفي "أحمد إسماعيل محمد محمد " 31 سنة، عامل، ومقيم بذات القرية أيدا مضمون الفحص وإتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في وفاة والده بسؤال المدعو "جبريل محمد جبريل غانم " ٥٥ سنة ، فني الوحدة المحلية بقرية السمارة، ومقيم بذات القرية إنهم قائد السيارة بالتسبب في تلفيات عامود الإنارة.



وأضاف أنه تم الإصلاح في حين تحرر عن ذلك محضر جنح مركز تمي الأمديد، وجارٍ استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.