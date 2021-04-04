السعودية تؤكد تضامنها مع الأردن

أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وولي عهده، اليوم الأحد، وقوف وتضامن المملكة مع الأردن.



وأكد العاهل السعودي وولي عهده، في اتصالين منفصلين، مع العاهل الأردني، مساندة المملكة لكافة الإجراءات التي يقوم بها الملك عبدالله الثاني لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره.



وقالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أعرب عن خالص شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما ومساندتهما، وعلى موقف المملكة العربية السعودية في الوقوف الى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية في جميع الظروف والأزمات.



يأتي ذلك بعد إعلان الأردن أمس السبت، إحباط مخطط لزعزعة أمن البلاد، وتأكيد تورط الأمير حمزة ورئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد في هذه ”المؤامرة“.



وقال أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، في بيان رسمي تلاه اليوم الأحد، إن ”الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات للأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره“.