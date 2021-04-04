شبكة ART تطلق قناتي حكايات وحكايات 2 بتقنية HD مع بداية رمضان

كشفت شبكة راديو وتلفزيون العرب ART، اليوم الأحد، عن عزمها إطلاق قناتي "حكايات HD" و"حكايات 2 HD" بتقنية البث عالي الجودة مع بداية شهر رمضان المقبل لعرض أحدث المسلسلات.

وكانت الشبكة، أعلنت قبل أيام على لسان الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، عن تعاقدها على عرض ٨ مسلسلات من أحدث وأقوى إنتاجات الدراما لكبار نجوم الوطن العربي، وهي مسلسلات "نجيب زاهي زركش" بطولة النجوم يحيى الفخراني وأنوشكا، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني، ومسلسل "الاختيار2- رجال الظل" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، ومسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة، ومسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز وهند صبري، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، ومسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، بالإضافة إلى مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال وأحمد بدير ونسرين طافش، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

ومراعاة للتنوع الدرامي، أشارت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، إلى تعاقد القنوات على عرض أهم أعمال الدراما السورية واللبنانية هذا العام من خلال مسلسل 2020، بطولة نادين نجيم وقصي خولي ورامي عياش، بالإضافة إلى عرض الملحمة السورية الجديدة "حارة القبة" بطولة عباس النوري، سلافة معمار، خالد القيش، نادين تحسين بك، تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا شربتجي.