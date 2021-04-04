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أعداد جريدة الشروق
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التعاون الإسلامي تعلن مساندتها لإجراءات عاهل الأردن لحفظ أمن المملكة

د ب أ
نشر في: الأحد 4 أبريل 2021 - 3:14 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أبريل 2021 - 3:14 ص

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي مساء السبت وقوف ومساندة الدول الأعضاء ،البالغ عددها 57دولة، لجميع الإجراءات التي يتخذها العاهل الأردني الملك عبد الله لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان له "وقوف المنظمة ومساندتها لجميع الإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني".

وقال العثيمين" إن المنظمة تؤيد جميع القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله وولي عهده لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن".

وكان مصدر أمنيّ أردني قال في وقت سابق يوم السبت إنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

وأضاف المصدر وفق مانقلته وكالة الأنباء الأردنية، أنّ التحقيق في الموضوع جارٍ، دون أي تفاصيل أخرى.

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