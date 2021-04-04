مسؤول بمتحف الحضارة: القاعة الرئيسية تضم آثار لـ7 حضارات في تاريخ مصر

قال الدكتور محمود مبروك، مسؤول العرض المتحفي بمتحف الحضارة، إن القاعة الرئيسية بالمتحف يوجد بها قطع أثرية ترجع إلى السبعة حضارات فى تاريخ مصر، ذاكرًا أن هناك قاعة رئيسية واحدة داخل متحف الحضارة بمساحة 2000 متر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس السبت، أن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، شرح للرئيس السيسى تفاصيل أقدم أثر متواجد من 35 ألف سنة والأدوات الأثرية المحيطة به داخل متحف الحضارة، ومعلومات عن بدايات الزراعة فى مصر.

ولفت إلى معالمة الحضارة الفرعونية للمرأة على أنها ملكة، والتي تمكنت من اعتلاء عرش مصر، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اطلع خلال جولته على أقدم أثاث وأدوات في العصر الفرعوني بمتحف الحضارة.

وذكر أن متحف الحضارة يضم أدوات الجراحة عند قدماء المصريين، التي تشبه الموجودة حاليًا، إضافة إلى أقدم ساعة فى العالم، التي تعمل بالتوقيتات الصيفية والشتوية المعروفة حاليًا.

ووصل موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، حيث استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وانطلق، مساء أمس السبت، موكب 22 مومياء ملكية، نقلت من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.

